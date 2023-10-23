國務院組織法修訂 將納人行行長

施行以來首次修訂

國務院組織法是關於國務院組織制度和工作制度的基本法律，1982年12月五屆全國人大五次會議在通過現行憲法的同時，通過現行的國務院組織法。內地官媒上周六刊文介紹國務院組織法修訂草案的內容，提到現行國務院組織法規定國務委員職責，修訂草案相應增加副總理職責，統一規定副總理、國務委員協助總理工作，按分工負責分管領域工作；受總理委託，負責其他方面的工作或專項任務；根據統一安排，代表國務院進行外事活動。