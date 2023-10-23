富士康內地企業受稅務稽查

【本報綜合報道】內地官媒昨日從消息人士獲悉，稅務部門近期對富士康集團在廣東、江蘇等地重點企業進行稅務稽查，自然資源部門對富士康在河南、湖北等地重點企業用地情況展開現場調查。學者稱台資企業在中國大陸分享發展紅利、獲得長足發展的同時，應該承擔相應的社會責任，為推動兩岸關係和平發展發揮積極作用。

學者指台企應負社會責任 廈門大學台灣研究院副院長張文生上周五受訪表示，有關部門對任何涉嫌存在違法違規行為的企業進行稅務稽查、用地情況調查，屬於正常的依法行政，合情合理合法；又指富士康旗下企業有義務積極配合稽查、調查，若有違法違規行為，應該認錯認罰、加緊整改。

張文生表示，中國大陸歷來歡迎、支持台商到當地投資，依法保護台商台企合法正當權益。他指出，近年來，有關部門推出一系列給予台胞台企的同等待遇政策措施，讓其更好分享新時代中國大陸發展機遇，在當地投資建廠的台企普遍受益；作為指標性台資企業，富士康更是獲利良多。