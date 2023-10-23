兒童染肺炎支原體增 下月迎高峰

【本報綜合報道】內地近日多地醫院出現較多肺炎支原體感染患者，當中以兒童為主。今年肺炎支原體感染發生期提前，出現低齡化的特點，下月或迎來感染高峰。有兒科醫生指出，今年可能是肺炎支原體流行大年，但家長毋須過度緊張或囤藥。

籲勿過度緊張囤藥 內地傳媒周日報道，北京、上海、廣州等多地兒童醫院內科門診接診的患兒增多，主要是肺炎支原體感染。北京每年8月到12月是肺炎支原體感染的高發期，一般在11月左右達到高峰。北京兒童醫院順義園區有醫生指出，上月1日開學以來，兒童內科接診的患兒明顯增加，其中逾半數人都是肺炎支原體感染引發呼吸道症狀。

廣州市婦女兒童醫療中心兒童呼吸科主任醫生曾強指，支原體肺炎是可防可治的疾病，遵醫囑用藥後3天至5天好轉，兩周至3周痊愈，鮮有後遺症。今年暑假以來支原體肺炎重症患者出現肺實變的情況較多，病情相對較重，治療時間也較長。曾強表示，因近年檢測水平提高，確診病例顯著增多，故支原體肺炎比往年更受關注。