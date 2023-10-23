三峽水庫水位175米 達滿蓄目標

【本報綜合報道】國家水利部上周五表示，當天下午1時，三峽水庫壩前水位達到175米，標誌今年三峽水庫滿蓄目標順利實現。長江流域納入聯合調度的53座控制性水庫死水位以上蓄水量達1,069億立方米，是自2012年長江流域水庫群聯合調度以來首次蓄水量超過1,000億立方米。

去年因旱情不達標

水利部三峽工程管理司有關負責人表示，175米是三峽水庫的正常蓄水位。從2010年到2021年，三峽工程連續12年實現175米蓄水目標。2022年，由於長江流域遭遇1961年以來最嚴重的夏秋連旱，三峽水庫汛末僅蓄至160.04米。今年9月10日起，三峽水庫承接前期防洪運用水位，自159.08米起蓄。