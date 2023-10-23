食安亂象貓肉充豬羊

江蘇截運輸車揭載逾千隻 疑運往廣東 內地假肉層出不窮，當地傳媒日前報道，江蘇省蘇州張家港市警方月中接獲線報，截獲一輛運載千多隻貓運輸車，成功打擊一條把貓肉充當豬肉及羊肉販賣黑色產業鏈，相信把貓肉運往廣東省。有動保人士透露，由於貓肉價格較羊肉為低，不法分子只要捉到一隻貓即有利可圖。

報道指，一群愛護動物人士本月6日在張家港市某處墓地窩點發現大量貓隻，牠們均藏在木箱之中，不斷發生哀嚎及嗚咽聲。眾人決定連日留守進出墓地必經路段，直至本月12日發現一輛可疑運輸車（即「貓車」），於是立即上前攔下並報警求助。

其中一名有份參與行動人士過去曾打擊近廿輛貓車，她坦言是次行動能夠成功拯救逾千隻貓生命，除了根據過往經驗之餘也靠運氣：「雖然它們（貓車）都長貨車那樣，蓋得嚴嚴實實的，但它一從旁邊開過，我就知道那是貓車。」

差價甚多 法律難管轄 當談及貓隻為何成為黑色產業鏈目標時，另一名愛貓人士解釋，假如一隻貓體重約3.5至4公斤，去皮後淨肉約重2至2.5公斤，而貓肉每公斤約值9元（人民幣‧下同，約9.63港元），羊肉每公斤則售60元（約64.2港元），兩者中間差價即是利潤，只要有利可圖就會有人不擇手段，所以「只要抓到一隻貓，他們就賺了……更何況這是沒有法律管轄的灰色地帶」。

張家港市南沙派出所警方到場後發現，貓車籠子關起各式各樣貓隻，當中不乏純種貓。當地農業農村局也派人前來，把一眾生還貓隻送往蘇州太倉市萌太奇貓狗莊園救助站。

莊園主人顧旻透露，此次獲救受傷貓隻將獲隔離分籠管理醫治，健康貓咪則依次接受絕育手術，亦會根據牠們特徵發布啟事，方便主人前來認回，若無人認領一個月後就會啟動領養機制，後續展開定期回訪，杜絕二次拋棄情況發生。本報綜合報道