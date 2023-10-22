兩岸國際

143.11米墜落 少年徒手接網球破世績
美國一名18歲少年日前徒手接住一個從143.11米高空墜落的網球，創下世界接網球最高高度紀錄，較該項目此前保持的世界紀錄還要高出23米。相關影片前日由健力士官方發布。
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