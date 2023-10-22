星洲瑞士學者研發 雞毛製電池薄膜

【本報綜合報道】雞毛不僅能保暖，同時也是研發清潔燃料電池的關鍵。新加坡南洋理工大學和瑞士蘇黎世聯邦理工學院的科學家最近發明一個方法，可以把雞毛轉化為清潔且可持續的材料，用於構建零廢物燃料電池。

南洋理工大學前日發通告指，通過從羽毛中提取蛋白質角蛋白，然後加工成一種蛋白纖維的超細纖維，研究人員製造出能夠傳導質子的薄膜，納米纖維會在酸中發生化學反應，使其能夠傳導質子，從而提供電力。經團隊將薄膜組裝到商用燃料電池裝置中進行測試，他們點亮了一盞LED燈、轉動一個小風扇，以及啟動一輛小型玩具車。可用於為潔淨車輛或提取純氫的分解水裝置提供電力。

轉廢為能 減少碳排放 引領這組研究團隊之一的南大材料科學與工程學院及生物科學學院教授米歇列示指，燃料電池是最有潛力的可持續能源之一，家禽業會產生數百萬公噸的無用雞毛廢料，在處理過程中被燒時釋放出大量二氧化碳和有毒氣體，如二氧化硫。這款薄膜將雞毛重新用於燃料電池，從而減少了此類氣體的排放。