成功探測80億光年電波爆發 破紀錄

【本報綜合報道】由澳洲、美國等國天文學家組成的研究團隊早前成功探測到來自80億光年外的快速電波爆發（FRB）「FRB 20220610A」，是人類目前探測到最遠的電波爆發，其來源爆發時間持續不到一毫秒，但其釋放的能量已相當於太陽30年的總量。

迄今最古老遙遠 研究上周四發表在國際頂尖期刊《科學》（Science）上，研究的第一作者賴德（Stuart Ryder）指，澳洲平方千米陣探路者射電望遠鏡（ASKAP）的天線陣列能夠精確地確定FRB的爆發源，然後利用位於智利的歐洲南方天文台（ESO）甚大望遠鏡（VLT）尋找源星系，發現該爆發源比迄今發現的任何其他都要古老和遙遠，而且很可能就在一小群合併星系之中。

研究還表明，FRB有助證明宇宙物質總量失蹤的部分所在，目前科學家主要假設失蹤的約四成正常物質，正以極度彌散的氣體形式漂浮在宇宙中，但這種氣體稀薄到幾乎不能被偵測。而FRB中不同波長的光到達地球的時間會反映所經過的物質密度。這次在宇宙中穿梭80億光年的FRB，成功為假設提供有力證據。