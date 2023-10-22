揭木星新特徵 高速噴流飛馳赤道上空

【本報綜合報道】木星擁有太陽系中一些明顯的大氣特徵，但不少謎團仍有待解開。美國太空總署（NASA）與歐洲太空總署（ESA）合作開發的詹姆斯‧韋布太空望遠鏡日前觀測到木星新特徵，其中最引人注目的是在木星赤道上空飛馳的高速噴流，有助深入了解木星不穩定大氣層中各層之間的相互作用。相關研究近日發表在英國學術期刊《自然天文》。

助研大氣層間相互作用 研究團隊利用詹姆斯‧韋布太空望遠鏡去年7月捕捉到的數據，辨別木星大氣層內不同高度的微小特徵變化，發現高速噴流位於木星赤道上空的主雲層之上，寬達4,800多公里，以每小時515公里的速度流動，是地球上5級颶風持續風速的兩倍。與地球一樣，木星的大氣層也是分層的。今次公布的照片顯示，明亮的白色斑點和條紋很可能是對流風暴的高空雲頂，紅色部分是極光，延伸到木星北極和南極上方的更高高度。相較之下，赤道以北的深色帶狀區域幾乎沒有雲層覆蓋。

研究人員下一步計劃用詹姆斯‧韋布太空望遠鏡對木星進行更多的觀測，以確定噴流的速度和高度是否會隨時間的推移而改變。參與研究的西班牙巴斯克大學教授韋索（Ricardo Hueso）表示，過去研究一直認為木星大氣層中的霧氣是模糊的，現在看來是清晰的，可以幫助科學家隨着木星的快速旋轉進行追蹤。