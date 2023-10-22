古代超深層鑽石 記錄地表演變史

鑽石是少數堅固到足以存在並記錄地球創造和毀滅循環礦物之一。一支國際專家團隊日前通過分析巴西和西非礦山開採的古代超深層鑽石，揭示了地球早期大陸如何演化和移動的過程。相關研究近日在科學期刊《自然》上發表。

研究小組對鑽石內部微小的硅酸鹽和硫化物包裹體進行測年，並結合現有的大陸遷移板塊構造模型，證實該批鑽石是在6.5至4.5億年前岡瓦納超級大陸覆蓋南極時，在岡瓦納下方很深的地方形成。

數億年前形成 大約1.2億年前，岡瓦納大陸開始分裂，形成了現在的海洋。鑽石在9,000萬年前攜帶母岩中的微小內含物，在劇烈火山爆發中被帶到了地球表面。這些火山爆發的地點目前位於巴西和西非的大陸碎片上，屬於岡瓦納大陸的兩個關鍵組成部分。

經歷廣泛移動 參與研究的南非金山大學教授斯米特（Karen Smit）表示，鑽石的複雜歷史表明，它們在地球內部垂直和水平方向上都經歷了非常廣泛的移動，可以追溯到超大陸的形成及其演化的後期階段。相對年輕的物質在大陸根部的增生加厚了這些古老的大陸碎片，並將它們焊接在一起，這表明了一種大陸生長的潛在新模式。

為進一步研究超深鑽石的化學成分，團隊在研究期間借助了加拿大艾伯塔大學提供的分析技術。領導今次研究的瑞士伯爾尼大學教授蒂默曼（Suzette Timmerman）表示，在超深鑽石中觀察到的內含物或雜質非常罕見，這就是為甚麼需要如此大的團隊合作，即使是微量的材料也可以提供非常重要資訊。本報綜合報道