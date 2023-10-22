反擊管制 華或延批美晶片商5千億收購案

【本報綜合報道】美國商務部副部長埃斯特韋斯上周五表示出口管制措施將阻止中國本土晶片發展，因受管制的除高端晶片外，亦包括相關設備，當中國現有設備耗損後，將阻礙未來進一步研發。英國傳媒引述知情人士稱，中國國家市場監督管理總局考慮，是否延遲批准美國晶片製造商博通以690億美元（約5,382億港元）收購雲端計算軟件公司VMWare，可被視作中方對美國限制晶片出口回應之一。

博通指在美交易 無法律障礙 博通及VMWare來自中國的收益超過5,500萬美元（約4.3億港元），必須向中國國家市場監督管理總局備案並獲得反壟斷批准，才能夠完成收購。知情人士表示，中國審批美國公司併購時需要額外諮詢中國國務院和外交部，增加交易進展的政治性質。專家認為中方反壟斷監管機構或不會正式阻止收購，但可能通過反覆延長審批程序直至交易雙方放棄。博通表示，交易在美國完成不存在法律障礙，已經獲得9個司法管轄區的監管部門批准，其他地區申請工作取得進展，預計本月底完成交易。

埃斯特維茲未有表明美國是否會進一步制裁中國企業華為和中芯國際，但稱華府擔心中國可能把先進的7納米技術用於軍事應用。他指美國至今尚未阻止中國企業，利用海外雲計算服務來訓練其人工智能（AI）模型，因此華府「仍有工作要做」。