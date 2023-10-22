列根號山東號巡南海 華斥美炒作軍事威脅

中美兩國近期就軍事問題多次針鋒相對之際，美國航空母艦列根號上周四率領打擊群駛入南海活動，衞星圖像也顯示中國航空母艦山東號離開位於海南省的母港，意味中美兩軍航空母艦同時在南海巡航。中國國防部批評美國炒作渲染並不存在的中國軍事威脅，屬於有預謀的對華攻擊抹黑，已經提出嚴正交涉。

列根號以日本神奈川縣橫須賀基地為母港，本月12日至16日率領神盾巡洋艦安堤坦號與斯莫爾斯號、神盾驅逐艦肖普號訪問南韓釜山及鎮海。根據美國國防部發布的照片，列根號上周三仍然在菲律賓東面的菲律賓海，翌日已經抵達菲律賓西面的南海，上周五拍攝的照片可見該艦展開飛行作業，艦載戰機及預警機降落飛行甲板。

美日戰機東海聯合軍演 上周五拍攝的衞星圖像顯示，列根號航空母艦打擊群在黃岩島西南面海域；美國國防部指列根號航空母艦打擊群是準備隨時作戰的部隊，保護及捍衞美國，支援在印太地區的盟友、夥伴、集體海上利益。與此同時，衞星圖像顯示山東號最早上周四駛離位於海南省三亞市的基地，兩天後在海南省東南面海域，隨行有一艘補給艦。

與此同時，在東海方面，美國空軍F35A隱形戰機與日本航空自衞隊F15J戰機上周二在該海域上空實施聯合訓練。美國國防部表示，位於日本沖繩縣的嘉手納空軍基地定期展開訓練，對阻嚇侵略、準備作戰及勝出，保護美國及日本極其重要的利益很關鍵。日本航空自衞隊表示，是次戰術訓練旨在加強美日同盟的威懾及反應能力。

美轟炸機飛抵關島 另外，美國空軍方於上周五宣布，一批來自路易斯安那州巴克斯代爾空軍基地的B52H戰略轟炸機，已經飛抵西太平洋戰略重地關島安德森空軍基地，執行新一輪印太轟炸機特遣隊任務，它們將在部署期間積極地訓練及與區內盟友、夥伴整合。

美國空軍強調，這場任務展示美方應對一個更多元化、更無常的全球安全環境時之可靠性。

對於美國國防部指控中國軍機自從2021年以來在東海、南海空域的脅迫、冒險行動急劇增加，中國國防部發言人張曉剛於上周五指美方的攻擊抹黑，背後有不可告人的政治目的，中方堅決反對；又稱中美海空軍事安全問題的根源，在於美軍艦機不遠萬里到中國家門口滋事挑釁，在中國周邊海空域長時間、大範圍、高頻度的偵察滋擾。

張曉剛提到今年以來，美軍偵察機有2,000餘架次抵近活動，美艦兩艘次衝闖西沙群島領海，5艘次過航台灣海峽並公開炒作，蓄意對華示強挑釁，極易發生危險接觸。中方對非法侵闖管轄海空域、干擾正常演訓活動的外軍艦機，依法依規查證識別、跟蹤監視、警告驅離，對挑釁在先、具有敵意性質的行為採取必要措施反制。本報綜合報道