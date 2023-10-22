拜登：哈馬斯圖阻以沙關係正常化
【本報綜合報道】巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯本月7日對以色列發動突襲，美國總統拜登上周五直指，哈馬斯的動機是試圖阻止以色列與沙特阿拉伯關係正常化。
時隔33年 海合會與東盟辦峰會
拜登指哈馬斯攻擊以色列的原因之一，是沙特阿拉伯想承認以色列，而且接近正式關係正常化。美國政府近月斡旋以沙關係正常化，若沙特阿拉伯承認以色列，可能令更多阿拉伯或以回教徒為主的國家跟隨。哈馬斯發動突襲後，有傳以沙談判已經擱置。值得留意的是，沙特阿拉伯今年3月在中國斡旋下，與伊朗恢復中斷7年的外交關係，伊朗被外界視為哈馬斯的「金主」，為該組織武裝分子提供訓練及武器。
同日，海灣合作委員會和東盟在沙特阿拉伯首都利雅得舉行峰會，是1990年以來首次。沙特阿拉伯王儲穆罕默德‧薩勒曼表示，對巴勒斯坦加薩地帶暴力情況升級感到痛苦，付出代價的是無辜平民，申明堅決反對以任何方式和藉口針對平民。他呼籲結束在加薩地帶的軍事行動，為實現持久和平創造條件，保證建立巴勒斯坦國。
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