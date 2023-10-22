拜登：哈馬斯圖阻以沙關係正常化

時隔33年 海合會與東盟辦峰會

拜登指哈馬斯攻擊以色列的原因之一，是沙特阿拉伯想承認以色列，而且接近正式關係正常化。美國政府近月斡旋以沙關係正常化，若沙特阿拉伯承認以色列，可能令更多阿拉伯或以回教徒為主的國家跟隨。哈馬斯發動突襲後，有傳以沙談判已經擱置。值得留意的是，沙特阿拉伯今年3月在中國斡旋下，與伊朗恢復中斷7年的外交關係，伊朗被外界視為哈馬斯的「金主」，為該組織武裝分子提供訓練及武器。