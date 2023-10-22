埃及拉法口岸開放 人道物資運加薩

基本醫療用品夠30萬人用3月

網上情況可見，大批工作人員在拉法過境點的埃及一側等候，過境點開放後，多輛載着人道物資的貨車駛入加薩地帶，現場人士舉手歡呼。部分貨車後方的物資，蓋着寫有「埃及紅新月會」字樣的布條。20輛貨車獲准駛到加薩地帶，運載的包括藥物、醫療設備、數量有限的食物。世界衞生組織公布有4輛貨車運載該組織的物資，包括足夠1,200人用的創傷用品；可讓235人現場治療的便攜式創傷袋；1,500人分量的慢性病藥物；足夠30萬人用3個月的基本醫療用品。