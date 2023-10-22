埃及拉法口岸開放 人道物資運加薩
【本報綜合報道】美國駐以色列大使館上周六公布，收到消息位於加薩地帶和埃及邊境的拉法過境點當地時間當日早上10時（香港時間下午3時）起重新開放，但不知會開放多久。電視畫面可見當地早上10時起，有多輛貨車從埃及駛入加薩地帶。
基本醫療用品夠30萬人用3月
網上情況可見，大批工作人員在拉法過境點的埃及一側等候，過境點開放後，多輛載着人道物資的貨車駛入加薩地帶，現場人士舉手歡呼。部分貨車後方的物資，蓋着寫有「埃及紅新月會」字樣的布條。20輛貨車獲准駛到加薩地帶，運載的包括藥物、醫療設備、數量有限的食物。世界衞生組織公布有4輛貨車運載該組織的物資，包括足夠1,200人用的創傷用品；可讓235人現場治療的便攜式創傷袋；1,500人分量的慢性病藥物；足夠30萬人用3個月的基本醫療用品。
同日較早時，美國駐以色列大使館發表聲明，表示估計會有許多人嘗試通過拉法過境點，有意前往埃及的美國公民應該預期會出現混亂；由於當地情況仍然不穩定，安全形勢不可預測，館方提醒美國公民在出發前往該過境點前應該評估個人安全。
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