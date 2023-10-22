和平峰會以國代表缺席 埃及牽頭有心無力

倡路線圖解決危機 以巴衝突備受國際社會關注，埃及上周六在首都開羅附近的新行政首都，舉行為期一天的國際和平峰會；東道主埃及總統西西呼籲與會各方同意達成一個路線圖，結束巴勒斯坦加薩地帶的人道主義災難外，亦恢復通往以巴和平共處的道路。惟衝突方之一以色列未有派代表出席，令外界降低對峰會成果的期望。

這場國際會議又稱開羅和平峰會，英國傳媒指獲邀出席的領導人包括巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯、約旦國王阿卜杜拉、阿聯酋總統內哈延、巴林國王哈馬德、卡塔爾國王塔米、意大利總理梅洛妮、西班牙首相桑切斯、希臘總理米佐塔基斯、南非總統拉馬福薩等；土耳其、德國、法國、日本、英國、挪威派出外交部長，歐盟代表分別是歐洲理事會主席查爾斯‧米歇爾、歐盟外交及安全政策高級代表博雷利。

約旦斥以方炸加薩有違人道 中國代表是中東問題特使翟雋，中國外交部指中方願與國際社會一道，為緩解當前以巴緊張局勢、推動停火止戰、避免人道災難、恢復和談作出不懈努力；俄羅斯代表是副外交部長博格丹諾夫，聯合國秘書長古特雷斯也是與會人士，但美國只是派遣駐開羅大使館臨時代辦赴會。卡塔爾半島電視台上周六質疑，就算與會方提出解決危機的路線圖，缺席峰會的以色列又會否聽從，指以方當時仍然轟炸加薩地帶。

西西表示，路線圖包括向加薩地帶提供援助物資、同意停火，之後舉行實現「兩國方案」目標的談判；阿巴斯要求開通人道走廊，表明巴人不會離開加薩地帶。阿卜杜拉直言「所有平民生命很重要」，形容以色列對加薩地帶轟炸殘忍及不合理，對被圍困及無助的民眾集體懲罰，明目張膽地違反國際人道法，屬於戰爭罪行。

中國外交部長王毅上周五與馬來西亞外交部長贊比里通電話時，強調中方始終站在和平、國際法、廣大阿拉伯及回教國家正當訴求一邊，反對一切攻擊傷害無辜平民和違反國際法的行為。他指以巴衝突根源在於巴勒斯坦土地不斷被侵佔，人民建國要求被長期忽視，解決衝突根本之策在於落實「兩國方案」，實現以巴和平。

張軍：區域機制須守國際法 另外，中國常駐聯合國代表張軍上周五在安理會關於區域機制作用公開辯論會強調，區域機制在解決爭端時，要遵守國際法和國際關係基本準則；以巴新一輪衝突爆發說明，零敲碎打的危機管控不可持續，巴勒斯坦問題全面公正的解決方案刻不容緩。聯合國及安理會應當傾聽阿拉伯國家呼聲，拿出有力舉措推動盡快停火止戰。本報綜合報道

張軍