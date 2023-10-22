以防長稱滅哈馬斯後 加薩將建臨時政府

【本報綜合報道】以色列國防部長加蘭特上周五闡述巴勒斯坦加薩地帶的戰爭計劃及目標，指消滅回教激進組織哈馬斯後，將在當地建立一個安全政權保護以巴兩地居民。美國傳媒報道，美國和以色列官員近日商討可能的方案，包括在加薩地帶成立聯合國支持和阿拉伯國家參與的臨時政府，以防權力真空導致大規模區域戰爭。

加蘭特在以色列議會外交事務及國防委員會表示，透過摧毀哈馬斯的軍事和治理能力，達成消滅該組織的目標。他指現時是戰爭第一階段，軍事行動以空襲及遠距離打擊為主，然後是地面戰，殲滅武裝分子及破壞基礎設施；第二階段是低強度反叛亂作戰，屆時面對小型游擊戰，武裝分子或藏身在平民斷斷續續地抵抗，採取打了就跑的不對稱戰術；最後階段是設立新的安全制度，徹底解除以色列對加薩地帶的責任。惟反對派領袖拉皮德建議，把加薩地帶的控制權交還給巴勒斯坦權力機構。

美專家料困難重重 知情人士向美國傳媒透露，在加薩地帶設立臨時政府，取決於以色列的地面戰是否成功，任何可能性都需要阿拉伯國家的支持。以色列曾經指不打算佔領加薩地帶，但哈馬斯不能夠繼續管治當地，這引起美國憂慮以色列沒有充分考慮地面戰後的情況，又擔心除了消滅哈馬斯外，在無明確目標下進攻加薩地帶或演變為區域戰爭。

白宮國家安全委員會表示，當前重點是團結打擊恐怖分子。美國中央情報局前高級中東分析師亞瑟（William Usher）認為建立臨時政府極困難，要取得阿拉伯國家的默許，意味它們的合作和接受風險的方式需要重大轉變，還需要以色列的信任。