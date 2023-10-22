美神盾艦攔也門叛軍導彈 畫面曝光

【本報綜合報道】美國國防部上周六公開神盾驅逐艦卡尼號，上周四在紅海擊落也門叛軍青年運動向以色列發射的導彈及無人機之畫面。美國傳媒報道，卡尼號當天在9小時內總共攔截4枚巡航導彈及15架無人機，飛行軌迹亦顯示它們飛往以色列。

9小時攔截19目標 卡尼號原本隸屬於福特號航空母艦打擊群在東地中海執行任務，上周三經埃及蘇彝士運河南下前往紅海，進入負責中東地區行動的第5艦隊行動區，聲稱協助確保區內海上安全及穩定，結果翌日實施防空作戰任務，截擊青年運動的巡航導彈及無人機，標準2型防空導彈從垂直發射系統升空，官兵在作戰訊息中心執行警戒工作。

美國國防部上周四表示，卡尼號在紅海北部海域擊落青年運動3枚巡航導彈及數架無人機，美方準備好必要時保護夥伴及利益。

美國傳媒上周五引述知情美方官員報道，該艦攔截的空中目標數量更多，巡航導彈及無人機的飛行軌迹「幾乎毫無疑問」是向北飛往以色列，與五角大樓指「可能對付在以色列的目標」之說法有出入。

知情美國官員透露，部分來襲巡航導彈及無人機被攔截時的飛行高度，有機會對商業飛行構成風險。美國沒有直接介入也門內戰，但今次並非首次針對青年運動的發射活動實施攔截。2016年10月，美國神盾驅逐艦梅森號在曼德海峽及紅海3度遭青年運動導彈攻擊，期間發射多枚防空導彈迎戰並擊落來襲目標，艦身未有被擊中。

背後獲得伊朗支持的青年運動對以色列發動遠程空襲，意味以色列準備地面入侵巴勒斯坦加薩地帶時，也面對另外兩條同樣與伊朗有關的戰線，分別是接壤北部的黎巴嫩真主黨、位於東南方的青年運動。

隨着伊朗暗示「抵抗軸心」威脅先發制人，外界關注伊拉克及敍利亞的民兵組織會否加入施襲行列，導致以色列「三面受敵」。