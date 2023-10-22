拜登向國會索8268億援 以 烏等 被指陷財政無底深淵

【本報綜合報道】美國總統拜登上周五要求國會為大規模安全計劃撥款近1,060億美元（約8,268億港元），將用於支持烏克蘭及以色列等議題。惟當地有輿論批評，隨着海外援助大增，美方可能在財政上陷入「無底深淵」，無法顧及國內需求。

當中逾300億抗華 拜登向國會要求的款項中，有614億美元（約4,789億港元）用於烏克蘭、143億美元（約1,115億港元）用於以色列、91.5億美元（約713億港元）用於人道援助、136億美元（約1,060億港元）用於邊境安全、40億美元（約312億港元）對抗中國在亞洲區域擴張勢力。邊境安全的款項用作處理美墨邊境難民潮，美方將增加邊防人員數量、安裝新機器檢測類鴉片藥物芬太尼，以及增聘人員處理尋求庇護個案。

拜登上周四發表全國講話，指支持以色列和烏克蘭不僅是國家安全的當務之急，也是美國領導力和全球民主國家未來的關鍵時刻，稱美方聯盟網絡是保證國家安全的原因，撥款將為國家往後幾代人帶來安全保證，建立更安全、和平、繁榮的世界。

白宮國家安全顧問沙利文表示，美方正在協助加強以色列的空中及導彈防禦系統，聲稱增加對以色列的安全援助，不但有助對方保護自己的國民，亦保護居住及到訪當地的很多美國人。

針對烏克蘭的援助，他強調美國必須繼續對抗暴政及侵略者，捍衞烏克蘭對抗俄羅斯入侵，否則俄羅斯總統普京消滅烏克蘭的獨立後不會停手。