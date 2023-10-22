以總理欲先發制人遏真主黨 美阻止

內塔尼亞胡

【本報綜合報道】以色列本月7日遭受巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯突襲，有指以色列總理內塔尼亞胡和國防部長加蘭特曾經計劃先發制人打擊黎巴嫩真主黨，在美國總統拜登及國務卿布林肯勸阻後，內塔尼亞胡暫時打消念頭。拜登私下以美國在2001年911恐襲後憤然攻打伊拉克和阿富汗的災難性決策為例，力勸以色列政府。

美國傳媒上周五報道，哈馬斯突襲後，以色列政府曾經討論先發制人打擊真主黨，加蘭特最為支持，他直指真主黨比哈馬斯更具威脅，軍事行動應該聚焦真主黨，內塔尼亞胡亦贊成打擊。以色列國防軍更擬訂針對真主黨的作戰計劃，利用入侵加薩地帶為藉口，掩飾在北部的更大規模行動。當白宮知悉以色列有意先發制人後，認為兩線作戰會陷入苦戰，更可能令美國和伊朗捲入戰事。布林肯和拜登出訪以色列時，美國外交官均建議以方顧及好在南北兩面的行動，不要讓真主黨有藉口參戰。

應付兩條戰線有危險 加蘭特上周一會見布林肯，透露自己主張對真主黨先發制人，但被其他官員否決。拜登上周三在特拉維夫會晤內塔尼亞胡和其戰時內閣，表明同時打兩條戰線的危險，對以色列與真主黨爆發全面衝突的後果提出尖銳問題。布林肯和美國國務院經卡塔爾、中國等國家向伊朗和真主黨傳話，要求與以色列敵對的勢力不要介入戰事。

內塔尼亞胡暫時擱置計劃，美國仍然憂慮在兩個情況下真主黨可能參戰，一是以軍對真主黨火箭襲擊反應過激，二是以軍對加薩地帶的地面戰太重手。以色列總理辦公室表示，內塔尼亞胡表明真主黨參戰將是嚴重錯誤，需要付出前所未有的代價。