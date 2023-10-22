哈馬斯釋兩人質 美 歐 促以軍地面戰推遲

盼續談判 爭取更多營救行動 巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯上周五以人道主義為由，釋放一對本月初從以色列擄走的美國人質母女。美國傳媒引述知情人士報道，美國與歐洲兩地政府已經施壓以色列，押後對加薩地帶發動地面戰，目的是為正在卡塔爾舉行的秘密談判爭取時間，讓哈馬斯放走更多人質；惟談判被指是脆弱及可能失敗告終。

芝加哥兩母女重獲自由 重獲自由的美國公民分別是59歲女子朱迪思‧拉阿南（Judith Raanan）及其17歲女兒納塔莉‧拉阿南（Natalie Raanan），來自伊利諾伊州芝加哥北部市郊埃文斯頓。她們上月初到以色列慶祝猶太節日並探訪親戚，但在本月7日哈馬斯越境突襲以色列西南部後就杳無音信，最後一次與家人聯繫時身在納哈勒奧茲（Nahal Oz），上址距離加薩地帶邊境約2.4公里並遭哈馬斯武裝分子攻擊，兩人結果被綁架。

卡塔爾秘密談判下成果 哈馬斯表示，在卡塔爾的斡旋努力下，決定釋放這兩名被扣押的美國人，更稱要向美國人和全世界證明，美國總統拜登及其法西斯政權對哈馬斯的指控是錯誤及沒有根據；又指正在與埃及、卡塔爾及其他友好國家的調解員合作釋放更多人質。美國國務卿布林肯表示，仍然有10名美國人失蹤，美方知道部分人成為哈馬斯的人質。

拉阿南母女獲釋後由以色列國防軍接走，並與拜登通電話。拜登透過白宮發表聲明，表示對當事人很快與家人團聚感到非常高興，強調事發後美方已經全天候努力促使被綁架的國民獲釋，並特別感謝卡塔爾及以色列的協助。他重申在所有人質回家前不會停止工作，指自己身為總統最重要是確保在全球各地被挾持的美國人安全。卡塔爾外交部表示，人質獲釋是連續多天的溝通成果，關於釋放人質的對話繼續。

外界認為哈馬斯的大規模綁架行為，旨在利用人質作為與以色列的談判籌碼，同時令對方不敢貿然攻入加薩地帶。哈馬斯放走拉阿南母女後，美國傳媒指美歐兩地政府聯合施壓以色列延遲地面戰的實施時間，一名美國官員稱，卡塔爾政府在游說哈馬斯釋放人質方面「非常有效」，但受制於以色列轟炸加薩地帶及所引發的人道主義危機；有迹象顯示哈馬斯願意無條件放走部分人質，毋須以色列釋放巴人囚犯。

拜登聽錯問題答錯記者 值得留意的是，拜登上周五被問及以色列應否押後進攻加薩地帶至更多人質獲釋時，他回答「是的」。白宮其後澄清，拜登當時距離發問的記者很遠，沒有聽清楚整條問題，問題聽起來似是「你願意看到更多人質獲釋嗎？」並非回應其他問題。

統計顯示哈馬斯突襲以色列以來，以色列累計至少1,405人死亡及5,007人受傷。以色列對加薩地帶的空襲持續15天，當地累計至少4,385人死亡，包括至少1,756名兒童及967名婦女，另有超過13,500人受傷；約旦河西岸有84人死亡及1,400人受傷。本報綜合報道