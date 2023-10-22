千人上街反建焚化爐 斥漠視民意
【本報綜合報道】台灣經濟部工業局為解決事業廢棄物問題，決定在彰濱工業區興建事業廢棄物焚化爐。當地居民、環團、醫界等多次陳情抗議，反晶鼎焚化爐自救會昨日號召上千居民上街，表達堅決反對立場，要求當局立即撤銷焚化爐開發案。
反晶鼎焚化爐大遊行在鹿港文武廟前集結，遊行隊伍浩浩蕩蕩上街，從文武廟一路步行到鹿港天后宮，向悲天憫人的媽祖婆請願，祈求媽祖保護百姓大開慧眼，處罰罔顧人民痛苦呼聲的不肖官商。自救會表示，彰化已經有9座焚化爐，每天處理量1,986公噸，若增設兩座事業廢棄物焚化爐，彰化就有11座焚化爐，同時還要承受北中火、南六輕的空氣污染危害，嚴重危害縣民健康及增加農漁牧的食安風險。
彰化環團批評危害民眾健康
彰化縣環境保護聯盟總幹事施月英表示，今年6月在鹿港舉辦晶鼎焚化爐爭議對話會，近千人參與會議表達反對增設焚化爐立場，當天工業局局長連錦漳承諾兩個月內回覆，但只是要求業者與地方溝通，並非人民所期待撤案，完全漠視在地民意。
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