千人上街反建焚化爐 斥漠視民意

反晶鼎焚化爐大遊行在鹿港文武廟前集結，遊行隊伍浩浩蕩蕩上街，從文武廟一路步行到鹿港天后宮，向悲天憫人的媽祖婆請願，祈求媽祖保護百姓大開慧眼，處罰罔顧人民痛苦呼聲的不肖官商。自救會表示，彰化已經有9座焚化爐，每天處理量1,986公噸，若增設兩座事業廢棄物焚化爐，彰化就有11座焚化爐，同時還要承受北中火、南六輕的空氣污染危害，嚴重危害縣民健康及增加農漁牧的食安風險。