台大選臨近 國民黨造勢 韓國瑜現身撐侯友宜

台灣2024年總統選舉進入倒數階段，國民黨總統參選人侯友宜前晚在台中市舉辦造勢大會，高雄市前市長韓國瑜及台中市市長盧秀燕現身，「漢子、禿子、燕子」再度合體，吸引約兩萬名支持者到場。民進黨主席兼總統參選人賴清德昨天亦前往台北，出席當地競選總部開幕儀式，獲總統蔡英文現身支持。

侯友宜、韓國瑜及盧秀燕2018年11月分別競選新北市、高雄市及台中市市長，侯韓兩人當時前往台中市站台拉票。盧秀燕喊出「禿子（韓國瑜）、漢子（侯友宜）、燕子（盧秀燕），要讓台灣人民有好日子」，結果一同成為市長，被外界稱為「禿子、漢子、燕子」組合。

盧秀燕同場 呼籲打倒騙子 侯友宜前晚在造勢大會不忘批評賴清德沒有說清楚當地核能政策，又指自己能源政策非常清晰，那就是2030年減碳、2035年低碳、2040年無煤及2050年實現淨零碳排。當談及兩岸問題時，他再一次攻擊賴清德，並反問：「請問高舉『台獨』萬歲的人如何能不引戰？」他重申自己反對「台獨」，若由他出任總統，將顧及台灣平安、民主及自由，不讓子孫踏上戰場。他同晚再在網上發文呼籲各人團結，一起擊敗民進黨，「禿子、燕子、漢子，一起打倒騙子」。

韓國瑜上台時稱讚侯友宜曾經當選十大傑出青年，1994年發生「千島湖事件」及1997年發生「陳進興挾持南非武官事件」均是由侯談判，現在卻被外間說成都傻了、頭都昏了。他稱侯友宜正好是警官出身，可穩定局面，一般人若受到如此批評恐怕承受不來。他另提及，民眾黨總統參選人柯文哲見過最多生與死，獨立參選人郭台銘看過最多鈔票，賴清德則見到最多貪官污吏，只有侯友宜目睹同伴被槍擊死亡。

盧秀燕則形容侯友宜為人正義，一輩子均在保家衞國、出生入死保護人民，不會容許發生戰爭。她重提「禿子、漢子、燕子」曾經一同創造地方選舉勝利，此次再在總統及立委選舉合體，就是要團結台中市民眾，邁向選舉勝利。

另外，賴清德同日赴新北市淡水區時稱，他倘當選總統將團結各界維持現狀及兩岸和平，台陸共同敵人是天災及傳染病，而共同目標則是促進兩岸人民幸福生活。他重申當地民眾只想過好日子，大陸無必要出動船艦及飛機對付台灣。

賴清德重申不接受九二共識 相隔一天，賴清德與蔡英文一同現身台北市競選總部開幕儀式。他出席雷震民主人權紀念講座時提到，在大陸不放棄武統、制裁及統戰等情況下，台灣若有政黨接受一中原則的九二共識、兩岸一家親口號，甚至認為和平協議可以得到和平，均是自欺欺人、誤人誤己。本報綜合報道