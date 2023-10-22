上交所前副總經理涉貪 遭開除公職

【本報綜合報道】中央紀委國家監委駐中國證監會紀檢監察組、浙江省監察委員會發布消息，對上海證券交易所前副總經理劉逖嚴重違法問題立案調查後，發現他非法收受財物且數額巨大，決定開除其公職。

涉偽造資料 濫權侵吞財物 調查指，劉逖身為領導幹部，以資本市場「專家學者」自居，忽視政治要求和紀律規定；多次接受監管服務對象高檔宴請，收受可能影響公正行使公權力的禮品禮金；篡改、偽造個人檔案資料，以「假離婚」欺騙組織；濫用職權，利用職務便利侵吞公共財物；以影子股東入股多家擬上市公司，在企業發行上市等方面為他人謀取不正當利益。

劉逖的行為構成嚴重職務違法，並涉嫌貪污犯罪和受賄犯罪，在證券發行審核領域反腐敗高壓態勢下心無敬畏不知止，性質嚴重，影響惡劣。中央紀委國家監委駐中國證監會紀檢監察組研究決定開除公職，亦收繳其違法所得。浙江省台州市監察委員會研究決定，將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關審查起訴，所涉財物一併移送。