廣西材料廠爆炸 工人6死4傷

【本報綜合報道】廣西自治區平果市工業園區一間材料技術公司廠房上周五晚上爆炸起火，現場火光沖天，爆炸波及附近民居，有樓房外牆受損，大門及窗戶玻璃震碎。內地傳媒昨日報道，當天中午相繼救出第5名、第6名被困人員，經搶救無效死亡，失蹤的6人已經確認全部死亡；另有4人受傷送院，他們沒有生命危險。

現場火光沖天 震碎民居玻璃 內地傳媒昨日報道，上周五晚上微信群廣泛流傳有關工廠爆炸的影片和照片，居民稱爆炸衝擊波很大，以為發生地震，家裏的玻璃全部震碎。群組對話又顯示當時工廠有人上班，「夜班有20至30人全部聯繫不上」。平果市應急管理局處指，爆炸晚上10時許發生，涉事企業為廣西興越材料科技有限公司，公司辦公室主任班青稱爆炸時不在現場，不掌握具體情況，目前配合相關部門處理。

公開資料顯示，廣西興越材料科技有限公司2021年成立，經營範圍包括新材料技術研發、金屬材料製造、高性能有色金屬及合金材料銷售、再生資源回收、貨物進出口、有色金屬合金製造、有色金屬壓延加工等。公司在平果的項目佔地面積200多畝，總建築面積約6.9萬平方米，主要從事銅陽極板和再生鋁合金生產。