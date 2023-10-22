貴州再現狗咬人 嫲孫被噬險斷魂

未拴繩釀禍 多地慘劇頻生 四川省成都市早前有一名女童遭未拴繩的狗咬至重傷，事件引起社會對養狗管理的關注。貴州省黔東南苗族侗族自治州發生類似事件，一名一歲男童與祖母回家途中被一隻狗噬咬，祖母恐因此終身殘疾，涉事狗隻事後被處理。針對接連發生多宗狗咬人事件，內地多地宣傳文明養狗帶狗，向狗主免費派發狗繩。

內地傳媒上周五報道，事發本月9日，監控畫面顯示，該名老婦帶孫兒途經一處地下車庫，突然竄出一隻狗撲向其孫兒，老婦急忙抱起他，卻被狗跳起後咬住頸部並拖倒在地。該狗持續噬咬老婦長達3分鐘，直到一名男子路過施救，才把狗趕跑。

老婦左臂傷殘 幼童幸輕傷 男童母親上周四表示，兒子身上到處是狗咬的牙印和抓痕，老婦送醫搶救逾4小時才保住一命，但左臂神經線已經被咬斷，無法接駁回。醫生指，老婦可能以後說話都無法發出聲音，左手終生殘疾，男童因獲老婦第一時間保護，傷勢相較沒那麼嚴重。男童母親又指，涉事狗隻並非流浪狗，而是有主人的，惟警方尚未找到狗主。

在四川省眉山市仁壽縣，綜合行政執法局執法人員上周四在城區公園、廣場、小區等公共場所，通過張貼宣傳海報、發放傳單以及狗繩，宣傳養狗的有關規定和要求。貴州省遵義市新蒲新區綜合行政執法局近期也在密集場所廣泛宣傳養狗管理辦法，例如養狗所需材料證明及辦理程序、瘋狗疫苗注射、牽繩遛狗等，並加大路面巡查管理。內地傳媒昨日報道，當地已經捕捉流浪狗7隻，免費發放狗繩120條。

多省派狗繩 加強巡查活動 除了上述地區，安徽省六安市金寨縣、湖北省襄陽市、四川省射洪市等地官方也開展狗繩免費發放活動。其中，六安市金寨縣城管局今年已經專門採購1,000條狗繩免費發給市民。襄陽市上周三嚴查未拴繩狗隻，同時免費發放狗繩。較早前，射洪、遂寧市也在區內相繼開展巡查活動，並向狗主免費發放狗繩和口罩。本報綜合報道