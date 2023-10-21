澳洲動保拍片成證據 揭黑頭蟒會食同類
澳洲野生動物保護協會（AWC）前日表示，工作人員近日在昆士蘭省北部的阿徹河岸，拍攝到一條黑頭蟒正在捕食同類的罕見畫面。
保護區經理斯托克（Nick Stock）當日在阿切爾河岸附近工作，期間發現兩條蛇糾纏在一起，靠近一看才發現牠們都是黑頭蟒，於是連忙用相機拍下。他表示，從最開始目睹到蟒蛇返回洞穴大約長達15分鐘，讓他有足夠時間記錄下整個過程。他稱自己很幸運能夠見證事件，雖然自己曾目睹過黑頭蟒吃掉一條東方褐蛇和一條黃斑巨蜥，但從未見過同類相食。蛇同類相食的現象過去雖有記載，但鮮少發生在同種蛇之間。黑頭蟒是一種原產於澳洲的物種，與其他蟒蛇一樣是無毒，會纏繞獵物使其窒息，然後整個吞下。
料減少競爭地區資源
AWC野生動物生態學家斯托克斯 （Helena Stokes） 表示，與哺乳動物相比，黑頭蟒蛇更喜歡吃爬行動物，其中不乏巨蜥等體形較大品種。如果有機會，牠們想必也會吃掉另一條蟒蛇，通過吃掉其他個體，減少對地區資源的競爭。本報綜合報道
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