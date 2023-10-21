加工藍藻片 潛700米 深海溫泉取出黃金

日本海洋開發機構與重工業公司IHI的研究小組，利用藻類製成的特殊薄片，首次成功在水下700米的深海溫泉提取到黃金，未來有望率先投入在地上溫泉水和污水等領域，成為新的黃金提取方法。

日媒前日報道，研究人員從前年8月開始將薄片放在伊豆群島南部青之島對出海域的熱泉噴口，至今年6月取下，發現其中提取的黃金濃度為每噸20克，大約是世界主要金礦每噸礦石黃金濃度的5倍。

亦能吸附高濃度銀 除黃金外，薄片也能吸附銀，濃度更是黃金300倍以上。參與開發的IHI研究員福島康之解釋，黃金在熱水中融化後會與氯化物結合，形成化合物「氯化金」。黃金帶正電荷，和藻類的負電荷有強烈的吸引力，因此他們選擇藍藻進行化學處理，並加工成薄片的形狀，藉此將黃金從氯化金中分離出來。

日本海洋研究開發機構主任研究員野崎達生表示，雖然他們很高興收集到比預期更多的黃金，但同時也對薄片上發現的大量銀感到驚訝。他指青之島的熱泉溫度在攝氏270度左右，比其他區域熱泉溫度略低，可能促成分離高濃度黃金，但具體原因目前還不得而知。本報綜合報道