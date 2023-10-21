中日韓外長會談 擬11‧26舉行

【本報綜合報道】中日韓三國高官早前商定，將在彼此方便時盡早舉行三國首腦會談。日媒昨日引述外交消息人士指，主席國南韓提出在下月26日左右，舉行中日韓外長會談，並徵詢中日兩國的意見，日本擬表示同意。

報道指，中日韓對話通常分為工作層面磋商、外長會談、首腦會談三大循序漸進的階段。預計日本外相上川陽子、中國外長王毅和南韓外長朴振將出席在南韓釜山舉行的外長會談，期間可能舉行雙邊外長會談。韓方將結合中方反應、國際局勢等推進最終協調。如果中日韓外長會談成功舉行，對於恢復2019年12月後中斷的三國首腦會談，將是重要一步。

李強下周訪吉爾吉斯 中國外交部發言人毛寧回應稱，開展中日韓合作符合三方共同利益，各方正就三國外長會會期保持溝通。毛寧另宣布，紀念親誠惠容周邊外交理念提出10周年國際研討會將於下周二在北京舉行，王毅將出席研討會開幕典禮並發表演說。另外，國務院總理李強下周二至下周五到吉爾吉斯斯坦首都比什凱克，出席上海合作組織成員國政府首腦理事會會議，並進行正式訪問。