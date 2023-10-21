兩度爭美眾院議長失利 喬丹未言退

喬 丹

【本報綜合報道】美國眾議院因議長席位懸空，已停擺超過兩周，獲共和黨推舉為候選人的眾議院司法委員會主席喬丹（Jim Jordan）經過兩輪投票後，得票仍未達到當選門檻，周四上午他原本表示不尋求第3輪投票，並支持擴大臨時議長麥克亨利的權力至明年1月，讓眾院可以恢復基本運作並給予時間讓自己爭取足夠支持，不過，由於共和黨議員反對，有關計劃在3個小時之後告吹，喬丹隨即表示眾院會在美東時間周五展開第3輪議長選舉投票。

讓臨時議長擴權方案告吹 在與共和黨人進行閉門會議後，喬丹在周四下午向記者表示，賦權麥克亨利的方案並非共和黨員想要的東西，而他亦重申，自己無意退選，而且他仍然打算在議長競逐賽中勝出。其後他的辦公室表示，第3輪議長選舉投票會在周五早上10時舉行。

有消息指出，喬丹周四在與一些堅拒投票給他的共和黨友舉行閉門會議時取得進展，似乎爭取到紐約州黨友對他的支持，不過，就算爭取到他們的支持，喬丹仍然未能得到足夠的票數。另外，亦有支持喬丹的議員認為，如喬丹一直不能取得足夠支持，就應該退選。

麥克亨利