片段曝光 車撞華駐三藩市總領館 刀煞拒捕遭擊斃

楊占元

中國駐美國三藩市總領事館本月9日有汽車撞入，31歲華裔男司機楊占元（Zhanyuan Yang，音譯）被警員擊斃。警方周四公布更多案件詳情，包括警員的隨身執法記錄儀影像，可見楊占元當時持刀拒捕，警員於是開槍。

警方指，本月9日下午3時09分左右接報有車撞入中國總領事館，司機落車時持槍，頭部流血。警員到場時發現涉事車輛停在總領事館大堂，疑犯當時由兩名總領館保安制服並壓在牆邊，牆上有胡椒噴霧痕迹。

證物包括刀槍弩等 警員上前要求疑犯面向牆壁，但他不服從，持刀拒捕。一名警員近距離對疑犯開了兩槍，疑犯倒地，警員上前制服他並鎖上手銬。警方指，疑犯中槍後有生命危險，由救護車送院，經搶救後不治。

警方發放的證物圖片包括一把刀、一把手槍連兩個彈匣及一把弩。警方指，沒有進一步資訊公布，包括疑兇動機。有目擊者指，當時他排隊等候提交簽證文件，疑犯駕駛一輛藍色私家車撞入大堂，幾乎撞到他。汽車撞牆後停下，司機下車時頭部流血並大喊：「中共在哪裏？」警員在不足一分鐘後到場。

楊占元來自山東省，2014年畢業於曲阜師範大學，來美後就讀於三藩市城市學院。室友說他事發前幾個月變得行為怪異，他大部分時間獨來獨往，經常玩電子遊戲。本報綜合報道

持刀拒捕 警員在現場檢獲的刀具。 警員開槍 疑犯的汽車後座發現一把弩。 中彈制服