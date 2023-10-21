美B52降落南韓 平壤斥核戰挑釁

【本報綜合報道】可攜帶核彈頭的美軍B52戰略轟炸機日前首次降落南韓，北韓官媒朝中社昨日發表評論文章，批評美國的軍事挑釁活動逐漸升級到更為危險階段，指出朝鮮半島法律上仍處於戰爭狀態，闖進敵方地區的核戰略資產應當成為第一個消滅對象，先發制人打擊權利不是美國獨享。

警告成首個消滅對象 文章指，美國向南韓派遣了包括B52和F22隱形戰機在內的空中核戰略資產，美國核心空中戰力史上首次同時飛進朝鮮半島地區，B52亦首次降落南韓，並進行大規模聯合空中演習。更為嚴重的是，美韓兩軍的軍頭到B52停泊的清州空軍基地，提出部署核戰略資產是反映美國履行對韓提供延伸威懾力的堅定意志，暗示有事時可隨時向北韓投擲核彈之類的先發制人打擊狂言。

朝中社寫道，由於在歐洲和中東皆發生軍事衝突，美國冒險的霸權戰略執行政策面臨全面破產，美國和南韓向北韓發起核戰挑釁，朝方選項也將與之相應，直指「靶子愈近愈大，愈會看得清楚，而且其危險程度也隨之升高」。