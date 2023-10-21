美援烏戰術導彈 不受俄信號干擾

【本報綜合報道】烏軍首次使用美國交付的陸軍戰術導彈系統（ATACMS），打擊境內俄軍機場。德國《圖片報》記者勒普克（Julian Roepcke）周二表示，烏克蘭獲得的陸軍戰術導彈並非最新型號。它採用慣性導航，以免受到俄軍信號干擾。

勒普克認為，美國向烏克蘭提供的陸軍戰術導彈型號為MGM140A，它不是GPS導航。他指出，GPS制導的陸軍戰術導彈在戰鬥中不會更有效，因俄軍以成功干擾烏軍的GPS制導武器而聞名。他續指，舊款陸軍戰術導彈最大射程僅165公里，不及新款逾300公里射程，明顯削弱烏克蘭打擊俄羅斯控制地區縱深目標的能力，更令打擊俄羅斯後方陣地的範圍變得非常有限。