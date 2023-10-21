聯大翻炒涉疆人權問題 華譴責英方言行惡劣

【本報綜合報道】第78屆聯合國大會第三委員會周三在紐約聯合國總部，舉行人權問題一般性辯論。其中英國和美國等少數國家在會上，就涉新疆問題指摘中國。繼中國常駐聯合國代表張軍表達不滿後，中國駐英國大使鄭澤光周四發表聲明，強烈譴責英方上述惡劣言行。

聲明指，英方不顧中方強烈反對，執意在會議上搞所謂涉疆問題共同發言，對中方無端指摘，干涉中國內政，中方對此強烈譴責、堅決拒絕，並已向英方提出嚴正交涉。聲明又指，新疆事務純屬中國內政，任何外部勢力無權干涉，英方翻炒所謂涉疆人權問題，散布謊言和虛假訊息，目的是要搞亂新疆、詆毀中國形象，但英方的謊言早已破產，其圖謀注定失敗。

敦促英方停止干涉內政 鄭澤光表示，英方以人權為藉口攻擊中國掩蓋不了其自身在人權領域的嚴重問題，包括種族歧視等，認為對方的做法只是轉移視線，欲蓋彌彰。聲明強調，只有遵循相互尊重、互不干涉內政、平等互利原則，中英關係才能健康穩定發展。中方敦促英方認清情勢，糾正錯誤，停止干涉中國內政，不要在錯誤和失敗的道路上愈走愈遠。