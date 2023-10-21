10月21日(六)
兩岸國際
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
10月21日 (六)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
華特使晤俄高官 談及以巴
中國政府中東問題特使翟雋周四在卡塔爾首都多哈，會見俄羅斯總統中東和非洲國家事務特別代表、外交部副部長博格丹諾夫，就以巴局勢交換意見。翟雋同日亦在多哈會見卡塔爾外交國務大臣胡萊菲，雙方都譴責傷害平民的襲擊行為。翟雋表示，中方在巴勒斯坦問題上一貫主張勸和促談，推動政治解決。（綜合報道）
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/兩岸國際/odn-20231021-1021_00180_011/華特使晤俄高官--談及以巴
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc