兩岸國際

華特使晤俄高官 談及以巴

中國政府中東問題特使翟雋周四在卡塔爾首都多哈，會見俄羅斯總統中東和非洲國家事務特別代表、外交部副部長博格丹諾夫，就以巴局勢交換意見。翟雋同日亦在多哈會見卡塔爾外交國務大臣胡萊菲，雙方都譴責傷害平民的襲擊行為。翟雋表示，中方在巴勒斯坦問題上一貫主張勸和促談，推動政治解決。（綜合報道）
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