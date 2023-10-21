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英揆促沙特 維持中東穩定
英國首相辛偉誠周四就以巴局勢走訪以色列及沙特阿拉伯，期間表達英國對以色列的支持，並敦促沙特運用影響力維持中東穩定。辛偉誠與以色列總理內塔尼亞胡會面後在耶路撒冷舉行聯合記者會時表示，英國希望以色列「獲勝」，也對以方允許20輛載有援助物資的貨車從埃及進入加沙地帶的協議表示歡迎。（綜合報道）
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