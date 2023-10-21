兩岸國際

加州州長赴華前 短暫訪以

美國加州州長紐瑟姆計劃於下周訪華前，先於周五短暫到訪以色列一天，探望本月初遭巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯襲擊影響人士，並於當晚稍後再前往香港。紐瑟姆之後會到北京、上海、江蘇及廣東，展開為期一周的訪華之旅，預計將與廣東省就氣候問題簽署新諒解備忘錄。（綜合報道）
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