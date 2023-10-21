以防長訪南部 向軍隊稱即將地面進攻

【本報綜合報道】以色列國防部長加蘭特周四到訪以色列南部，向在加薩邊境服役的士兵表示，地面進攻巴勒斯坦加薩地帶的命令很快就會下達，並稱這將會是一場長期作戰。美媒引述多名消息人士稱，交付加薩地帶的人道援助物資運送過程受阻，估計最快要今日才能送抵。

加蘭特在會見以色列國防軍精銳兩棲部隊吉瓦提步兵旅的士兵時表示：「現在你們從遠處看加薩，很快你們就會從裏面看它。命令將會下達。」他並未明言進攻命令下達的時間。他又稱：「我們首先關注的是擊敗哈馬斯。45年來，我一直帶領士兵上戰場，即使在最近兩周的困難時期，我仍負責安全，我也有責任帶領（以色列）取得勝利。」

加蘭特進一步指，以軍正準備與敵人長期作戰，而非進行短期的戰役，然後他談到了黎巴嫩邊境真主黨的威脅，指真主黨正試圖挑戰以色列，揚言國防軍正保持警惕，又警告說：「如果真主黨想要發起一場戰爭，應首先看看加薩城的照片。」

與此同時，以色列前總理巴拉克向美國傳媒表示，以軍很可能在未來幾天對加薩發動地面進攻，又指一旦衝突蔓延，可能會引發一場更廣泛的戰爭，但他堅稱即使如此，「以色列將會獲勝」。他認同任何地面行動都必須遵守國際法，然而，儘管以方承諾這樣做，但亦不能忽視已有很多民眾被殺這個事實，「而且可能還會有更多」，他指摘這是「因為哈馬斯故意將他們作為人肉盾牌。」

傳哈馬斯發言人偕60成員被拘 另一方面，美媒指哈馬斯發言人優素福（Sheikh Hassan Yousef）及該組織60多人在以色列周四夜間突襲約旦河西岸的行動中被逮捕。英媒周五報道，兩名聯合國救援人員在加薩地帶喪生。