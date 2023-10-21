以色列攻加薩枝節橫生 遭也門叛軍導彈狂轟

疑伊朗背後策劃 美艦及時攔截 美國政府一再警告，伊朗不要試圖將加薩戰火蔓延到中東其他地區之際，由伊朗支持的也門什葉派叛軍青年運動周四疑向以色列目標發射導彈，但被正在紅海執行任務的美國驅逐艦卡尼號（USS Carney）攔截，並擊落多架無人機。另一方面，美軍駐伊拉克和敍利亞的基地同日分別遇襲，英媒指伊拉克基地一名美軍外判人員心臟病發身亡。

美另擊落數架無人機 美媒初時引述美國官員表示，指卡尼號攔截了兩至三枚導彈，而導彈是由青年運動武裝分子發射，但不清楚導彈是攻擊卡尼號還是其他目標。五角大樓發言人賴德及後證實，卡尼號在紅海北部擊落了3枚對地巡航導彈和數架無人機，他表示無法確定導彈和無人機的攻擊目標是甚麼，但它們是從也門沿着紅海向北發射，可能瞄準以色列的目標。他也補充說，這些武器是由青年運動武裝分子發射的。而據五角大樓所知，事件沒有造成美軍及平民傷亡。

美駐敍伊基地再遇襲 今次事件發生之際，正值巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯本月初向以色列突襲之後，中東緊張局勢持續升級之時。青年運動日前指哈馬斯向以施襲為「英勇的聖戰行動」，該組織領袖之後警告，美國不要干預以色列和哈馬斯之間的衝突，並威脅將透過發射無人機和導彈報復。卡尼號周三通過蘇彝士運河進入紅海，美國海軍艦隊司令部在社交媒體稱，這行動「有助於確保中東的海上安全與穩定」。

美軍駐伊拉克和敍利亞的基地近日接連遇襲，伊拉克西部阿薩德空軍基地周四黃昏遭遇無人機和火箭彈襲擊，基地內傳出多下爆炸聲。事發時大約是美國總統拜登準備在白宮橢圓形辦公室發表全國電視講話前，兩名知情安全人員指伊拉克軍方封鎖了基地周邊範圍搜查。另外，巴格達國際機場附近的美軍基地亦受到火箭彈攻擊。在敍利亞，南部一個美軍基地亦遇無人機襲擊，其中一架被擊落，另一架造成部隊人員輕傷。

美國智庫傳統基金會（Heritage Foundation）資深國防分析員伍德（Dakota Wood）指出，哈馬斯、伊朗或真主黨或許不在乎美國派來了甚麼，但若果能把美國拖入戰爭，或許對他們在該地區試圖實現的目標更有利。美國政治新聞網《Politico》周四警告，駐中東地區的美軍本周遭受連番襲擊，可能令美國進一步捲入一場新的地區戰爭。本報綜合報道