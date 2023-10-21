登山女失蹤18日 山坑發現遺體

與多人同遊景區

49歲死者黃女士在宜春市經營超市，本月1日上午8時許從萍鄉萬龍山大王廟出發，與多名友人一起徒步穿越武功山和明月山。其他友人途中陸續下山，黃女士和3友人準備在明月山的羊角尖附近下山，但當天下午5時15分失去蹤影。黃女士失蹤前半小時，曾與女兒通電話表示自己快要下山，之後便把手機放進袋中由同伴背着。黃女士丈夫當晚近11時報警，明月山管委會第一時間組織應急、公安、消防、景區管理及民間搜救隊搜索。