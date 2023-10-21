登山女失蹤18日 山坑發現遺體
【本報綜合報道】江西省宜春市明月山溫泉風景名勝區早前發生登山女子失蹤事件，事隔18日後搜救人員於周三在垂直落差300多米的山坑中，發現失蹤者遺體。
與多人同遊景區
49歲死者黃女士在宜春市經營超市，本月1日上午8時許從萍鄉萬龍山大王廟出發，與多名友人一起徒步穿越武功山和明月山。其他友人途中陸續下山，黃女士和3友人準備在明月山的羊角尖附近下山，但當天下午5時15分失去蹤影。黃女士失蹤前半小時，曾與女兒通電話表示自己快要下山，之後便把手機放進袋中由同伴背着。黃女士丈夫當晚近11時報警，明月山管委會第一時間組織應急、公安、消防、景區管理及民間搜救隊搜索。
搜救人員於周三上午8時20分許，在明月山羊角尖下的烏泥坑發現一具遺體，已經DNA比對確認是黃女士。發現遺體的地點地形複雜、地勢陡峭，屬未開發開放區域。明月山旅遊區位於宜春市，景區由12座海拔千米以上的大小山峰組成，主峰太平山高海拔1,735多米。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：