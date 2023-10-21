三巴登陸湛江 茂名發洪水預警

暴雨水淹 部分地區停課

中央氣象台發布消息稱，三巴登陸時中心附近最大風力有8級，每秒20米，中心最低氣壓為995百帕。三巴將以時速10公里左右向偏南方移動，靠近海南島西北部一帶沿海，強度逐漸減弱。茂名周五啟動防汛Ⅲ級緊急應變措施，部分地區停課。茂名高州市大坡鎮暴雨下街道水浸嚴重，有車輛漂浮在水面上。高州市緊急管理局人員指，大坡鎮因暴雨導致交通、通訊中斷，暫無收到人命傷亡報告。湛江部分地區路段積水成河，市民推着電動單車涉水而行，有人坐充氣船出行。