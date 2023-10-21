三巴登陸湛江 茂名發洪水預警
【本報綜合報道】熱帶風暴「三巴」昨日上午9時45分左右在廣東湛江市遂溪縣沿海再次登陸，內地繼續發布颱風藍色預警，湛江市多地宣布停課。茂名水文分局同日發布今年首個洪水紅色預警，開始有水庫洩洪。
暴雨水淹 部分地區停課
中央氣象台發布消息稱，三巴登陸時中心附近最大風力有8級，每秒20米，中心最低氣壓為995百帕。三巴將以時速10公里左右向偏南方移動，靠近海南島西北部一帶沿海，強度逐漸減弱。茂名周五啟動防汛Ⅲ級緊急應變措施，部分地區停課。茂名高州市大坡鎮暴雨下街道水浸嚴重，有車輛漂浮在水面上。高州市緊急管理局人員指，大坡鎮因暴雨導致交通、通訊中斷，暫無收到人命傷亡報告。湛江部分地區路段積水成河，市民推着電動單車涉水而行，有人坐充氣船出行。
據預測，受三巴影響，南海西北部、北部灣、瓊州海峽、廣東中西部沿海、廣西沿海、海南島北部和西部沿海，於周五至周六將有6至8級風，陣風9至10級。其中廣西北海周四遭遇大暴雨和10級大風，有大樹被吹斷。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：