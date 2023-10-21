與的士追逐相撞 私家車司機命喪

疑鬥氣不斷切線 撼橋躉起火 廣東省廣州市廣園中路周三發生一宗疑因兩車「鬥氣」導致的車禍，其中一車撞橋躉翻側起火，司機喪命。事發影片在網上引起熱議，有網民質疑涉事兩車超速駕駛。警方表示，涉事的士的司機已被控制，初步排除酒駕和吸毒後駕駛的可能。

廣州交警周四就事件發出警情通報，指事發於周三早上8時31分，37歲馮姓男子駕駛小型私家車，57歲伍姓男子駕駛的士，兩車由東向西各自行駛，暫未發現存在鬥氣車行為的證據。

的士司機非酒駕 廣州交警調查 事故發生時，兩車均存在超速行駛的違法行為，其中小型私家車連續變更車道並與出租車發生碰撞，小型私家車撞橋躉起火，車內的馮男死亡。事後警方對伍男進行檢驗，未有發現他酒精值超標或曾吸食毒品。

網傳影片顯示，當時三線行車路上一輛藍色私家車不斷切線超車，疑似在追逐前方一輛黃色的士。私家車其後打算切線越過的士，但的士沒有減速讓車，依然加速強行切入，兩車隨即相撞，私家車被的士撞至路邊橋躉。消息人士透露，馮男是白雲區某經濟聯社副社長。

上海市前日亦發生類似事件，兩名司機在中環線內圈北翟路高架匝道因車輛變道發生爭執，雙方於是下車發生衝突，其中一人將對方打暈倒地，事件造成後方車輛無法通行。長寧公安分局接報後迅速拘捕打人司機，並依法對他採取刑事拘留。本報綜合報道