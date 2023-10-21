兒童支原體肺炎飆 專家闡釋

【本報綜合報道】內地肺炎支原體患者近來明顯增加，兒科接診量急升。內媒周四報道，北京市衞健委針對近日公眾關心的支原體肺炎及用藥情況，組織專家解疑釋惑，指出大環內酯類藥物是治療兒童肺炎支原體感染的首選藥物，但近年隨着該類藥物在兒童呼吸道感染中廣泛應用，兒童耐藥肺炎支原體感染呈上升趨勢。

因大環內酯類藥廣泛用 北京市衞健委指出，肺炎支原體引起的肺炎是內地5歲及以上兒童最主要的社區獲得性肺炎，佔住院兒童社區獲得性肺炎的10％至40％，每隔3至8年發生一次地區性大流行。常用於治療肺炎支原體的大環內酯類藥物包括阿奇霉素、紅霉素、克拉霉素等，替代藥物則有新型四環素類抗菌藥物、喹諾酮類藥物。

對於患者是否需住院，北京市衞健委稱要先看是輕症或重症。輕症經大環內酯類抗生素治療一般能控制病情，但體溫正常後咳嗽仍可能持續兩周左右。重症患者需要住院及大環內酯類抗生素靜脈注射，因內地耐藥率高，之前若用過大環內酯類藥物3天無效可更換為新型四環素類抗生素，更嚴重的應用左氧氟沙星等藥物。