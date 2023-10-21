瀋陽人大前主任涉貪捱告
【本報綜合報道】最高人民檢察院昨日發布消息指，遼寧省瀋陽市人大常委會前黨組書記、主任付忠偉涉嫌受賄一案，國家監察委員會已完成調查，由黑龍江省哈爾濱市人民檢察院審查起訴，近日已向哈爾濱市中級人民法院提起公訴。
陝西政協前主席違紀受查
檢察機關起訴指控，付忠偉利用擔任遼寧省審計廳副廳長、廳長，遼寧省財政廳廳長，遼寧省盤錦市委書記，遼寧省瀋陽市人大常委會主任等職務上的便利，以及利用本人職權或地位形成的便利條件，為他人謀取利益，非法收受他人財物，數額特別巨大，應以受賄罪追究其刑事責任。1963年10月出生的付忠偉是遼寧海城人，長期在該省工作。
中央紀委國家監委周四通報，陝西省政協前黨組書記、主席韓勇涉嫌嚴重違紀違法，正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。
1956年10月出生的他是吉林九台人，早年曾經在吉林省檢察、紀檢系統工作，曾經任新疆維吾爾自治區黨委副書記，新疆生產建設兵團黨委書記、政委，中國新建集團公司董事長等職務，其後於2016年調職陝西。
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