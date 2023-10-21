瀋陽人大前主任涉貪捱告

陝西政協前主席違紀受查

檢察機關起訴指控，付忠偉利用擔任遼寧省審計廳副廳長、廳長，遼寧省財政廳廳長，遼寧省盤錦市委書記，遼寧省瀋陽市人大常委會主任等職務上的便利，以及利用本人職權或地位形成的便利條件，為他人謀取利益，非法收受他人財物，數額特別巨大，應以受賄罪追究其刑事責任。1963年10月出生的付忠偉是遼寧海城人，長期在該省工作。