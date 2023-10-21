台或增12處天弓三型導彈陣地

【本報綜合報道】台灣國防部昨日公布，截至當日早上6時的24小時內，台軍偵獲解放軍派出26架次軍機、7艘次軍艦持續在台海周邊活動，其中18架次軍機逾越海峽中線及其延伸線進入台西南及東南空域。另有報道指，台軍已計劃在全台新設12處天弓三型導彈陣地，未來可整合長程預警雷達的解放軍導彈情報，供弓三導彈系統運用。

飛行軌迹圖顯示，解放軍3架蘇30戰機在台海北段逾越中線，進入中線以東沿中線平行長距離飛行，兩架殲10戰機則在海峽中段逾越中線，亦沿中線平行長距離飛行；另有BZK005無人機、彩虹4型無人機、殲16戰機、運8技術偵察機及反潛機，飛入台西南以至東南空域。台軍運用任務機、艦及岸置導彈系統，嚴密監控與應處。

5年將購3221架無人機 台媒昨日報道，台國防部送交立法院的天弓導彈陣地整體規劃與評估報告指出，為確保重要防護目標安全並發揮不對稱作戰效益，軍方將原鷹式導彈及天弓二型導彈逐步提升為天弓三型導彈系統。陣地工程區分兩階段執行，首階段6處陣地工程已於去年開工，計劃在2025年底完工，其餘6處陣地工程則在今年至2026年的次階段執行。另外，台軍未來5年將購買3,221架「軍用商規」無人機，部分機型已通過測評。