青年收入少高消費欲 逾一成淪月光族

調查揭受訪六成人非儲錢第一 內地互聯網數據研究機構DT研究院周四發布《2023年中國年輕人儲蓄與消費報告》，顯示存款不多是中國大多數年輕人的現狀。分別有9.3%和12.2%的年輕人存款不到一萬元（人民幣‧下同，約1.08萬港元）或處於「暫無存款」狀態，53.7%存款不足10萬元（約10.8萬港元）。

該報告共有1,852人參加調查，男女比例為4比6，「90後」、「95後」比重超過七成，近九成來自一線、二線城市，內媒認為此報告一定程度反映「大城市青年」的特徵。報告顯示，許多人為了存錢選擇記帳、精打細算，或同時從事副業等。惟曾有60%的人嘗試過記帳，但超過40%人半途而廢。

生活成本激增 DT研究院調查發現，除了生活成本激增，年輕人消費欲望愈來愈高，也是存款困境的原因之一。數據顯示，54.5%的人表示願意為美食多花錢，意味着在日常開銷方面，有超過60%的人沒有將存款放在首位，而是更重視享受生活。有專家表示，年輕人存款不多在情理之中，但過低的存款水平也給他們未來發展帶來一定壓力，但近幾年年輕群體整體儲蓄率呈上升趨勢。

有內媒指出，年輕人的收入水平普遍較低，也是存款不多的主要原因之一。據國家統計局數據，2022年全國平均工資為103,762元（約110,901港元），按月計算約為8,647元（約9,241港元）。而智聯招聘發布的調查報告表明，2021屆應屆畢業生平均期望月薪為6,996元（約7,477港元），實際月薪為5,688元（約6,079港元）。可見，年輕人的收入水平普遍低於全國平均水平，與他們的期望存在較大差距。

社交上網支出多 其次，生活成本較高也是年輕人存款不多的原因之一。發改委發布數據顯示，2021年12月份，全國居民消費價格指數同比上漲2.3%，其中食品價格上漲4.8%，特別是肉類、蛋類、水果等價格漲幅較大。在面臨高額開支的同時，年輕人還要應對社交場合和網絡平台上的消費誘惑和攀比心理，很難做到節儉和理性消費。本報綜合報道