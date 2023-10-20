踏入10月，中國陝西省漢中市龍頭山滿山紅葉耀眼奪目，終於迎來最佳觀賞季節。不少遊客近日乘坐天索及扶梯上山，毋須爬山即可觀賞美景。紅葉漫山遍野，似是一幅七彩油畫正在眼前徐徐展示，藍天之下滿是濃濃秋韻。景區工作人員表示，龍頭山海拔太高，遊客需先搭纜車上山，再搭免費扶梯前進，欣賞秋日美景。