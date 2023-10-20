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收炸彈恐嚇 法8機場曾停運
法國8個機場周三接到炸彈恐嚇需要疏散旅客而一度關閉，受影響機場分布在巴黎、東部斯特拉斯堡、西部南特、西南部比亞里茨和圖盧茲、北部里爾、東南部布隆、南部尼斯。凡爾賽宮亦因安全原因需疏散訪客並閉館，當日稍後重開，這是凡爾賽宮一周內第3次因安全原因關閉。（綜合報道）
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