兩岸國際

收炸彈恐嚇 法8機場曾停運

法國8個機場周三接到炸彈恐嚇需要疏散旅客而一度關閉，受影響機場分布在巴黎、東部斯特拉斯堡、西部南特、西南部比亞里茨和圖盧茲、北部里爾、東南部布隆、南部尼斯。凡爾賽宮亦因安全原因需疏散訪客並閉館，當日稍後重開，這是凡爾賽宮一周內第3次因安全原因關閉。（綜合報道）
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc