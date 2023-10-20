廁所地板有糞 易捷航班取消

易捷航空公司周日原定從西班牙特內里費島飛往英國倫敦的EZY8054航班，兩度延誤後再有乘客在洗手間地板上大便，導致機艙充滿難聞氣味，最終航班取消，延至翌日復飛。易捷航空期間為所有受影響乘客提供住宿酒店，強調乘客及機組人員的安全與健康是優先考慮。（綜合報道）