在日爆買 3華人遭追稅130萬

【本報綜合報道】日本福岡國稅局近日向留學生在內的3名中國人追繳2,500萬日圓（約130萬港元）消費稅，原因是上述留學生半年內花費2.5億日圓（約1,300萬港元），在當地免稅店瘋狂購買各種奢侈品，卻無法證明商品寄送海外。這是該局第一次對免稅購物進行徵稅處分。

稱無保留收據 被追繳稅款的中國男性年齡介乎10歲至20歲，分別為學生和自由工作者，各人購買的免稅商品包括名牌手袋、名錶、智能手機、化妝品等。各人被福岡國稅局調查時，辯稱商品寄送海外，卻無法出示向海外發送商品的證明文件。根據日本消費稅法的規定，各人的購買行為不符合免稅規定。

有在日華人指出，日本的免稅制度適用於入境未滿6個月的外國人，此前也包括學生。隨着發現有人利用留學身份瘋狂代購逃稅後，自2021年10月開始，日本所有免稅店均要向國稅廳提供購買免稅商品顧客的護照資訊、商品金額等購買紀錄的電子數據。去年11月，日本國稅廳首次公開對濫用免稅店制度事件的調查情況。截至去年6月的一年內進行30次調查，徵收對象稅額共12億日圓（約6,300萬港元）。