美再出招 防伊朗獲導彈技術

【本報綜合報道】聯合國安理會制裁伊朗決議案期限屆滿同日，美國財政部周三宣布制裁伊朗、香港、內地及委內瑞拉的11名個人、8個實體和一艘船隻，指他們協助伊朗發展彈道導彈和無人機計劃。美國更向企業發出指引，防止伊朗獲得軍民兩用技術。

美國國務院高級官員表示，制裁將對伊朗研發彈道導彈和無人機施加壓力，並限制伊朗的常規武器轉讓，以及伊朗與委內瑞拉和俄羅斯等國家的持續軍事關係，其中包括伊朗提供俄羅斯用於打擊烏克蘭民用目標的無人機。美國國務院計劃發表一份47個國家的聲明，透過《防擴散安全倡議》打擊伊朗導彈相關活動。

聯合國制裁到期 另一名美國官員稱，儘管聯合國制裁到期，但世界上大多數國家發表的聲明表明，伊朗和俄羅斯將受到唾棄。俄羅斯周二表示，自聯合國制裁到期後，向伊朗轉讓導彈技術不再需要安理會批准。中國外交部發言人毛寧昨日表示，一貫堅決反對美方實施的非法單邊制裁，中方將堅定維護本國企業和公民的合法權益。